Sedat Ergin Koronavirüs tablosunu yorumladı: İlk iki dalgadan sonra hemen baskılanmazsa üçüncü dalga riski var

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Koronavirüs salgını verilerine ilişkin olarak, "İlk iki dalgadan sonra hemen baskılanmazsa üçüncü dalga riski var" yorumunu yaptı.

Ergin yazısında, "Aslında vakaların 10 bin eşiğine yaklaştığı bir zeminde 1 Mart tarihinde kontrollü yeni normalleşme açıklanmış bulunuyor. Vakalar geçen hafta genellikle günlük 11 binler civarında seyretmiş ve ardından önceki gün 13 bin eşiğinin üstüne çıkmış, dün akşam 13 bin 755 olarak açıklanmıştır. Yani 14 bin eşiğine dayanmıştır. Verilerin seyri, bu aşamada 1 Haziran sonrasında yaşandığı gibi, normalleşmeyle birlikte vakaların yeniden yukarı doğru yöneldiği bir kalıbın tekrarlandığı uyarısını yapıyor. Dizginlenemediği takdirde üçüncü bir dalganın zemin kazanması ihtimali Türkiye’nin gündemine giriyor." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "65 yaş üstü kesimin büyük ölçüde aşılanmış olması üçüncü dalgada en azından ağır hasta ve vefat sayılarının oranının aşağı inmesine yol açacaktır. Ancak 65 yaş altı olanların virüsten bağışık olmadıklarını hatırladığımızda, tedbiri elden bırakmamak için ısrarla tehlike çanlarını çalmak gerekiyor. Tabii, bu dönemde salgın denkleminin en kritik faktörü aşı kampanyasının hızı olacaktır." ifadesini kullandı.