Sedat Ergin: Karabağ Mutabakatı’nda Azerbaycan, Rusya ve Türkiye kazançlı tarafta

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir buçuk aydır süren çatışmalara son veren Karabağ Mutabakatı’nda Azerbaycan, Rusya ve Türkiye'nin kazançlı tarafta olduğunu ifade etti.

Ergin bugünkü yazısında, Rusya'nın ateşkesin ve bölgede kurulan yeni düzenin sahadaki başat denetleyicisi konumuna geçtiğini ifade etti.

Mutabakattan Türkiye'nin de kazançlı çıktığını belirten Ergin, "Başından itibaren her kademede her kanaldan verilen açık-örtülü destek Azerbaycan’ın sahadaki askeri başarısında etki yaratmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin'in yazısının ilgili bölümleri şöyle:

RUSYA BÖLGEYE YERLEŞTİ: Rusya’nın rolü yalnızca varılan mutabakatın şekillenmesiyle sınırlı kalmadı. Rusya, aynı zamanda ilan edilen ateşkesin ve bölgede kurulan yeni düzenin sahadaki başat denetleyicisi konumuna da geçti. Dağlık Karabağ’daki cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca Rus Barış Gücü olarak 2 bine yakın asker ve 90 zırhlı personel taşıyıcı ile konuşlanacak olması bu durumun altını çiziyor. Rusya, anlaşmazlığın çözümü üzerinden Güney Kafkasya’daki ağırlığını arttırarak askeri gücüyle bölgeye tam anlamıyla yerleşmiştir. Kremlin, böylelikle, sahada barışı gözetmenin yanı sıra bölgedeki güç dengesi ve denkleme dahil olan bütün ülkelerle ilişkileri açısından önemli kaldıraçlara sahip olacaktır.

TÜRKİYE DE KAZANÇLI ÇIKTI: Türkiye, Güney Kafkasya’daki bir buçuk aylık çatışma sürecinden kazançlı çıkan taraflardan biridir. Öncelikle, bölgedeki en önemli müttefiki olan Azerbaycan’ın Ermenistan’la girdiği savaştan muzaffer çıkması, Türkiye açısından da değerli bir kazanımdır. Türkiye’nin gerek Azerbaycan’a sağladığı askeri malzeme gerek bu dost ülkenin ordusuna verdiği kurmay desteğinin sahadaki sonucun alınmasında belirleyici faktörlerden biri olduğunu teslim etmek gerekir. Başından itibaren her kademede her kanaldan verilen açık-örtülü destek Azerbaycan’ın sahadaki askeri başarısında etki yaratmıştır.