Sedat Ergin: IŞİD'in halef-selef kadroları Suriye’de Türkiye sınırının yakınına sokulmuş durumda

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD'nin IŞİD lideri Ebu İbrahim El Haşimi el Kureyşi’yi perşembe günü öldürdüğü operasyonun Türkiye sınırına kuş uçuşu uzaklığı ise batıda 3 kilometre, güneyinde ise 1.5 kilometre olan Atme kasabasında düzenlendiğine dikkat çekti.

Ergin, bugünkü köşe yazısında 2019'da ABD'nin Kureyşi'nin selefi Ebubekir el Bağdadi’yi yine İdlib’de bulunan, Türkiye sınırına kuş uçuşu 5.5 kilometre kadar uzaklıktaki Barişa köyünde öldürdüğünü hatırlattı.

Ergin, "Bu mesafeleri detaylı vermemin nedeni, El Kaide ile birlikte dünyanın en büyük iki terör örgütünden biri olan DEAŞ’ın halef-selef lider kadrolarının Suriye’de Türkiye sınırının ne kadar yakınına sokulmuş olduklarına dikkat çekebilmek içindir" yazdı.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir önceki harekâtta, Bağdadi’nin öldürüldüğü ev, daha güneyde, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında Türkiye sınırına kuş uçuşu 5.5 kilometre kadar uzaklıktaki Barişa köyü civarındaydı.

Önceki gün Kureyşi’nin yaşadığı eve düzenlenen baskının cereyan ettiği mevki olan Atme kasabasının Türkiye sınırına kuş uçuşu uzaklığı ise batıda 3 kilometre, güneyinde ise 1.5 kilometre kadar. Barişa ile Atme arası da kuzey-güney istikametinde 17 kilometre dolayındadır.

Her iki baskın da aynı bölgede gerçekleşmiştir.

Bu mesafeleri detaylı vermemin nedeni, El Kaide ile birlikte dünyanın en büyük iki terör örgütünden biri olan DEAŞ’ın halef-selef lider kadrolarının Suriye’de Türkiye sınırının ne kadar yakınına sokulmuş olduklarına dikkat çekebilmek içindir.

Tabii, baskının iki yıl gibi kısa bir süre içinde aynı bölgede tekrarlanmış olması, DEAŞ’ın 2019 yılı ekim ayında, Bağdadi operasyonunda aldığı bütün ağır darbeye rağmen, İdlib’i hâlâ kendisine Suriye’deki en korunaklı yerleşme alanı olarak gördüğünü anlatıyor.

Türkiye sınırına doğru tepelerde ve bitişik düzlükte içgöçle yer değiştirmiş yüz binlerce insanın yaşadığı çadırkentin kurulu olduğu Atme, aynı zamanda yakın civarda DEAŞ’ın lider kadrolarına da ev sahipliği yapıyor.