Sedat Ergin: İnsan Hakları Eylem Planı’na nasıl bakalım?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"nı yorumladı.

Ergin yazısında, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başını çektiği, uzun zamana yayılan kapsamlı bir çalışmanın sonucu olan bu planda ilk kez telaffuz edilen ve getirilmesi yararlı pek çok başlık sıralayabiliriz. Yargı mensuplarıyla ilgili tasarlanan bir dizi idari düzenleme bu çerçevede belirtilebilir. Özellikle hâkim ve savcılara 'coğrafi teminat' sağlanması, yargı bağımsızlığını güçlendirecek bir adımdır. Üstelik çok gecikmiş bir adımdır." düşüncesini dile getirdi.

Ergin şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada, sadece ifade almak için mesai saatleri dışında vatandaşları yakalayıp gözaltına almak, otelden gece yarısı uyandırıp karakola götürmek gibi uygulamalara artık son verileceğinin taahhüt edilmiş olması, olumlu düzenlemeler arasında göze çarpan noktalardan biridir. Bir başka düzlemde, duyurulan bazı hedeflerin içinin nasıl doldurulacağını beklemeliyiz. “Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle bir hak ihlaline neden olan kamu görevlileri hakkında rücu ve disiplin işlemlerinin etkinliğinin arttırılması” hedefini bunlar arasında sayabiliriz.

Herkesin, haklarında bir mahkûmiyet kararı çıkmamış olan sanıklarla ilgili her türlü suçlayıcı beyandan uzak duran özenli bir tutum sergilemesi, açıklanan planındaki bu ilkelerin hayata geçirilmesi bakımından kritik bir önem taşıyor. Tabii yargının bağımsızlığı ilkesi açısından da...

Keza, tutuklamanın istisnai olması gerektiği ve bu ilkenin eylem planı çerçevesinde tahkim edileceği yolundaki taahhüdün Erdoğan tarafından yapılmış olmasının altı çizilmelidir. Tutukluluğun cezaya dönüştüğü uygulamalar hatırlandığında, bu alanda gerçekten bir iyileşmenin ortaya çıkıp çıkmayacağını da yine ancak uygulamada görebileceğiz.

AİHM ve AYM içtihatlarının hayata geçirilmesi faslında reform planın içinin ne ölçüde doldurulabileceğini önümüzdeki günlerde izleyip görmek gerekiyor."