Sedat Ergin: İki hafta içinde aktif vaka sayısındaki artış endişe verici

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs vakaları verilerine ilişkin olarak, "İki hafta içinde aktif vaka sayısındaki artış endişe verici" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı temmuz ayının sonundan itibaren yoğun bakımda tutulan ve entübe edilen hastaların sayılarını kamuoyuyla paylaşmıyor. Dolayısıyla bu göstergeler üzerinden bir karşılaştırma yapabilme imkânından mahrumuz. Ancak bakanlık 29 Temmuz tarihinden bu yana yeni bir gösterge olarak ‘ağır hasta’ sayısını paylaşıyor. Bu verinin seyrini incelediğimizde de durum iç açıcı değil. İlk açıklandığı 29 Temmuz’da ağır hastaların sayısı 542 idi. Önceki gün yapılan açıklamada bu sayı 1.351’e yükselmişti. Bir buçuk aydan biraz fazla bir zaman kesiti içinde ağır hastaların sayısı yaklaşık 2.5 kat artmıştır." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti: "Genel ‘aktif vakalar’a baktığımızda da şunu görüyoruz: Önceki gün Türkiye’de 296 bin 391 toplam vaka sayısı açıklanmıştı. Aynı gün itibarıyla iyileşenlerin toplamı 262 bin 602 idi. Vefat toplamı ise 7 bin 249. İyileşenler ve vefat sayısını vaka toplamından çıkarttığımızda COVID-19 teşhisi konmuş aktif vaka sayısı olan 26 bin 540’a ulaşıyoruz. Bu sayı halen tedavi altında olan hastaların toplamını anlatıyor.

Aynı hesaplamayı 1 Eylül tarihi için yaptığımızda 19 bin 359 sayısıyla karşılaşıyoruz. İki hafta içinde aktif vaka sayısındaki bu artış endişe vericidir."

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