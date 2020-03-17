Sedat Ergin: İhtiyaca göre belli noktalarda Türk ve Rus gözlem istasyonlarının kurulması şaşırtıcı olmayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Türk ve Rus askerlerinin İdlib'de düzenlediği ortak devriyenin 'sancılı' geçtiğini kaydettiç Ergin, " İhtiyaca göre belli noktalarda Türk ve Rus gözlem istasyonlarının kurulması şaşırtıcı olmayacak" görüşünü savundu.

Ergin, "Önümüzdeki günlerde M-4 otoyolunun ulaşıma açılabilmesi için ilk adım olarak tasarlanan ortak devriyelerin -bütün dirence rağmen- sürdürülmesi beklenebilir. Ancak kuş uçuşu 55 kilometre uzunluğundaki bu yolun trafiğe açılmasıyla ilgili sürecin en azından başlangıç döneminde sancılı geçeceği anlaşılıyor. Geçen hafta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen müzakerelerde 5 Mart tarihli ek protokolün uygulama esasları üzerinde de anlaşmaya varılmıştı. Buna göre, ortak devriyelerin ardından başlayacak aşamalarda M-4’ün 6 kilometre kuzeyi ve 6 kilometre güneyi olmak üzere toplam 12 kilometre derinliğe yayılan ‘güvenli koridor’da ek askeri düzenlemeler devreye girecektir." ifadesini kullandı.

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Ergin yazısında şunları kaydetti:

Bu çerçevede koridorun denetimi açısından insansız hava araçlarının kullanılmasının yanı sıra sahadaki ihtiyaca göre belli noktalarda Türk ve Rus gözlem istasyonlarının kurulması şaşırtıcı olmayacaktır. Keza, muhalif grupların ağır silahlarının bu koridorun dışına çıkartılması, hatta bunların otoyola tehdit oluşturamayacak bir menzile çekilmesi akla gelen diğer önlemler arasındadır.

Mevcut durumda M-4’ün kuzeyi ve güneyini içeren toplam 12 kilometrelik güvenli koridor fiilen silahlı muhalif grupların kontrolünde olan bir bölgedir. Burada Türkiye’nin kontrolü dışındaki radikal örgütlerin kendi bölgelerinde Rusların sahaya çıkacak olmasına nasıl karşılık verecekleri protokolün uygulamasına ilişkin en kritik sorulardan birini oluşturuyor.

Ariha’da geçen hafta sonu yaşanan olaylar, muhalefet cephesinde Rus askeri varlığına dönük bir meydan okumaya ve bu çerçevede protokolün uygulamasıyla ilgili ciddi bir kırılganlığa işaret ediyor.

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