İdlib'de Türkiye-Rusya ortak devriyesi başladı; saldırı tehlikesi nedeniyle güzergâh kısaltıldı

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib mutabakatında alınan kararlar kapsamında Suriye'ni kuzeydoğusundaki İdlib yakınında M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, devriyenin radikal grupların planladığı saldırılar olduğu gerekçesiyle kısaltıldığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, "Ortak devriye güzergahının mesafesi, Türkiye’nin kontrolünde olmayan radikal çete oluşumlarının planladığı provokasyonlar nedeniyle kısaltıldı. Provokasyonları uygulamak için teröristler, kadınlar ve çocuklar dahil sivil halkı ‘canlı kalkan’ olarak kullanma girişiminde bulundu” denildi.