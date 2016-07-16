Sedat Ergin: Hürriyet'i basamıyoruz; silah zoruyla binayı boşalttılar

Darbe girişiminde bulunan askerlerden bir grup Doğan Medya Center önündeki alana helikopterle indirildikten sonra CNN Türk ve Hürriyet binalrıa silahlı baskın yapıldı. CNN Türk'te yayın durdurulurken, bir yüzbaşı komutasında silahlı dört asker de Hürriyet binasına girerek çalışanları dışarı çıkardı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, T24'e yaptığı açıklamada, "Şu anda gazeteyi basamıyoruz. Gazetemizi hazırlamak hakkından mahrum durumdayız" dedi. Ergin şunları söyledi: "Doğan Medya Center önüne helikopter indirilmesinden bir süre sonra, bir yüzbaşı komutasındaki dört silahlı asker Hürriyet binasına girdi. 'Emir aldık' dedikten sonra atriumda topladıkları çalışanların önemli bir bölümünü silah zoruyla dışarı çıkarmış durumdalar. Şu anda gazeteyi basamıyoruz. Gazetemizi hazırlamak hakkından mahrum bırakılmış durumdayız."

Askerlerin, Hürriyet çalışanlarından telefonla konuşanlara sert bir şekilde müdahale ettikleri bildirildi. Hürriyet Daly News Genel Yayın Yönetmen Murat Yetkin'in de aralarında bulunduğu çalışanların önemli bir bölümünün bahçeye çıkarıldığı, bir bölümünün de alt katta bulunan yemek salonunda kontrol altında tutuldukları aktarıldı.

Hürriyet.com.tr çalışanları vurulmakla tehdit edildi

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre; yayına devam etmek isteyen Hürriyet.com.tr çalışanları, binaya baskın yapan askerler tarafından vurulmakla tehdit edildi.

Silah sesleri duyuldu

Bütün bina giriş katında toplanıp, silah zoruyla dışarı çıkarıldı. Bu sırada çok sayıda silah sesi duyuldu. Binanın çevresi binlerce sivil vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Polis 'teslim olun' çağrısı yaptı

Öte yandan polis ekipleri de Hürriyet'in olduğu bina önüne geldi. Polis bina içerisindeki askerlere 'teslim olun' çağrısı yaptı.

Askerin Doğan Grubuna karşı müdahalesini protesto eden için binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bina önüne geldi.