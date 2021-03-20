Sedat Ergin: HDP’yi kapatma davası Batı ile ilişkilerde sıkıntı yaratmaya aday

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, “Önce hakkındaki fezlekenin TBMM’de okunmasıyla HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açması hamleleri, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde hem Avrupa hem de ABD, daha doğrusu genelde Batı dünyası ile ilişkilerinde sıkıntı yaratmaya aday görünüyor” görüşünü paylaştı.

Gelecek hafta toplanacak Avrupa Birliği zirvesine işaret eden Ergin, “Bu zirvenin önemli gündem maddelerinden biri de Türkiye dosyası olacak” dedi.

“AB zirvesinin son durumun etkilerinin ölçülmesi bakımından önemli bir sınav olacağını” ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

“Son gelişmelerin ışığında insan hakları başlığının önümüzdeki cuma günü “olumlu gündem” vurgusunun yer alması beklenen AB Zirvesi kararlarında bir şekilde yer bulup bulmayacağı şimdiden kritik bir soruya dönüşmüştür.”

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