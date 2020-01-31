Sedat Ergin, Gezi parkı davasını yazdı: Katilin ‘mağdur’, ‘paranoid kişilik’in ‘tanık’ olduğu yargılama sürecinden adalet bekleyebilir miyiz?"

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 28 Ocak'ta beşinci duruşması görülen Gezi parkı davası hakkında, "Bir katilin ‘mağdur’, bir ‘paranoid kişilik’in ‘tanık’ olduğu ve CMK hükümlerine itibar edilmediği bir yargılama sürecinden adalet bekleyebilir miyiz?" diye sordu.

Ergin, yazısında Gezi protestoları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinden eski polis Mevlüt Saldoğan'ın 'mağdur' olarak Gezi davasına katılmasından ve davanın önemli tanıklarından Murat Pabuç'a ‘paranoid ve borderline kişilik’ teşhisi konduğundan bahsetti. Ergin, tanık Murat Pabuç'un dilenmesi sırasında kapalı oturum yapıldığından ve ‘duruşmada hazır bulunma ve tanığa soru sorma hakkı’na sahip olan sanık avukatlarının kanuna aykırı şekilde çağrılmadığına da değindi.