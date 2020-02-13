Sedat Ergin: Erdoğan ile Putin arasında masada sürpriz bir uzlaşı çıkabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında açıkladığı 'İdlib'de yol haritası'nı yorumladı. Ergin, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü hatırlatarak, "Erdoğan ile Putin arasında masada sürpriz bir uzlaşı çıkabilir" görüşünü savundu.

Ergin, "Erdoğan’ın konuşması, özellikle askeri seçeneğe dönük kuvvetli vurguları nedeniyle İdlib’deki gerilimi daha da yükseltecektir. İlginç olan nokta, bütün bu sert söyleme rağmen diyalog kanallarının açık tutulmasıdır. Erdoğan’ın dün bu konuşmayı yapmadan önce Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda yeniden görüşmesi, ayrıca Moskova’ya bir Türk heyetinin gidecek olması, her şeye rağmen diplomatik bir çözüm arayışının sürdüğünü gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Erdoğan’ın sahada sürekli asker sevkıyatıyla desteklenen bu çıkışları rejimin önümüzdeki günlerde sahada ilerlemesini durdurabilecek midir? Yoksa rejim, Rusya’nın da desteğiyle Ankara’nın bütün uyarılarına rağmen İdlib şehir merkezine doğru bir harekâta kalkışabilir mi? Bu takdirde İdlib’de arzu edilmeyen en kötü durum senaryolarının önü açılabilir. Ya da yükselen basıncın zorlamasıyla her şeyin kopmakta olduğu zannedilen bir noktada Erdoğan ile Putin arasında masada sürpriz bir uzlaşı çıkar. Ümit edelim ikinci ihtimal gerçekleşsin." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın