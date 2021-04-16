Sedat Ergin: Emekli amirallerin bildirisi, AİHM içtihatlarının tanıdığı sınırlar içinde

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Emekli 104 amiralin yaşanmış bir FETÖ hadisesi üzerinden önlem alınmazsa benzer risk ve tehdit ihtimallerinden de söz ettikleri bir bildirinin, ülkenin geçmişte yaşadığı darbe tecrübeleri ışığında toplumun bazı kesimlerinde belli hassasiyetler yaratması sürpriz olmamalıdır. Buna ek olarak, Türkiye’de darbe tartışmaları ve bununla bağlantılı bir mağduriyet algısı üzerinden icra edilen siyaset pratiklerinin yaygınlığı da bir olgudur. Her halükârda, emekli amirallerin bu içerikteki bir bildiriyi yayınlarken, duyurunun siyaset alanında bu boyutlarda bir türbülansı tetiklemesi ihtimalinin öngörülüp öngörülmediğini bilemiyoruz" dedi.

Ergin, şöyle devam etti:

"Gelgelim bu yöndeki görüş ve sorular Türkiye’nin çok olağan olmayan bugünkü siyasi koşullarında belli bir geçerlilik taşısa da, bizi yine de ciddi bir ikileme götürüyor. Yapılacak bir hamlenin farklı bir gündemi tetikleme ihtimalinin bulunması, Anayasa’nın tanımış olduğu ifade özgürlüğünden feragât edilmesini haklı çıkarır mı? Böyle bir ihtimal var diye insanların temel bir haklarını kullanmaktan vazgeçmeleri bir demokraside makul karşılanabilir mi? Ayrıca, bir vatandaşın emekli asker olmasının anayasal haklarını kullanmak konusunda onu diğer vatandaşlara kıyasla daha az eşit kılması kabul edilebilir mi?

Önümüzdeki adli süreçte bütün bu sorular da tartışılmaya devam edecektir. İhtimallere baktığımızda, belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gidebilecek bir süreç bekliyor herkesi. Ayrıca, Yargıtay Başkanlığı konuyla ilgili görüşünü açıkladığı için, bu durumun kurumu muhtemel bir dava sürecinde temyiz mercii olmaktan çıkarıp çıkarmayacağı, bir başka önemli soruyu oluşturacaktır.

Ancak konu AİHM olduğunda, Strasbourg’daki mahkemenin demokratik bir toplum açısından serbest bir tartışma ortamını, çoğulculuğu, hoşgörüyü her şeyin üstünde tutan, şiddete teşvik içermediği sürece ifade özgürlüğünün sınırlanmamasını esas alan kuvvetli içtihatları karşımıza çıkıyor. AİHM’ye göre, ifade özgürlüğü toplumun bir bölümünü rahatsız edici, şoke edici düşünceleri de korumalıdır. Bildirinin sonuçta AİHM içtihatlarının tanıdığı sınırlar içinde kaldığını söylemek mümkündür.

Bu açıdan bakıldığında, suçlandıkları takdirde emekli amirallerin ifade özgürlüklerinin son tahlilde en önemli güvencesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşme çerçevesinde içtihatlarını ortaya koyan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olacaktır."

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