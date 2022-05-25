Sedat Ergin: Cumhurbaşkanı’nın hem ABD hem de Rusya’ya mesaj gönderdiği aşikâr

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni operasyon mesajı vererek, "Biz de gereken görüşmeleri yaparak sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını bu süreçte bir kez daha görecek ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız" ifadelerini kullanmasını ABD ve Rusya'ya mesaj olarak değerlendirdi.

Ergin, "Cumhurbaşkanı’nın burada hem ABD hem de Rusya’ya mesaj gönderdiği aşikâr. Bir anlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine, yani bu harekâtlara verilecek desteğin bundan sonrası için referans oluşturacağını söylüyor. Bir başka deyişle, 'Burada ne kadar yardımcı olacağınız, benim size bundan sonraki tavrımı belirler' mesajını veriyor Erdoğan" ifadesini kullandı.

Ergin, şunları kaydetti:

"Rusya ve ABD’nin Erdoğan’ın bu hamlesine nasıl yaklaşacakları Türkiye’nin Ukrayna savaşının iki tarafı karşısında izlediği denge politikasının akıbetini de yakından ilgilendiriyor. Rusya’nın yardımcı bir tutum alması Erdoğan’ın ABD karşısında elini güçlendirecektir. Muhtemel bir harekât, ana hedef olarak ABD’nin Suriye’de sahadaki askeri müttefiki YPG’ye yöneleceği için Türkiye-ABD ekseninde sıkıntı yaratabilir.

Bu eksen zaten pek çok ağır sorunla kaplıyken Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini engelleyici tutumu nedeniyle ek bir basınç altına girmişti. Buna bir de Suriye operasyonunun eklenmesi buradaki basıncın derecesini daha da yükseltecektir."

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