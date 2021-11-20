Sedat Ergin: Covid-19 salgınında yeni bir dalga yaklaşıyor, yeni bir stratejiye ihtiyaç var acilen

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Koronavirüs salgınının Türkiye’deki seyrini değerlendirdiği yazı dizisinin bugünkü bölümünde, “Yeni bir dalga yaklaşıyor, yeni bir stratejiye ihtiyaç var acilen” tespitini yaptı.

Avusturya ve Almanya’da alınan bir dizi kısıtlama önlemlerini hatırlatan Ergin, “Özetle, aşı olmayanlar için hayat yavaş yavaş zorlaşmaya başladı Avrupa’da” dedi. Almanya’daki durumun herkesin gözünü açması gerektiğini ifade eden Ergin, Türkiye ile ilgili, “Türkiye 'tam aşılama' oranında Almanya’nın oldukça gerisinde duruyor. Sağlık Bakanlığı’nın dünkü paylaşımında ikinci aşısını olanların toplam sayısı 49 milyon 904 bin dolayında açıklanmıştı. Resmi ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla ağırlıklı olarak iki doz Sinovac aşısı olmuş yaklaşık üç milyon kişi süresi geldiği halde üçüncü doz hatırlatma aşısını yapmamış durumda. Yani bağışıklığı kaybediyorlar” değerlendirmesini yaptı.

“Bakanlığın web sayfasından yayılan iyimser hava ile sahada aşılamanın yavaşlaması realitesi örtüşmediğini” belirterek Sağlık Bakanlığı’nı şeffaf olmaya davet eden Ergin, “Muhtemel bir dalga adım adım yaklaşırken aşılama konusunda yeni ve kuvvetli bir ulusal seferberliğin başlatılması şarttır” dedi.

Ergin, “Kapımıza gelmekte olan tehlike karşısında Türkiye’de bir silkinmeye ihtiyaç var. Bunun için toplumla yeni bir iletişimin kurulması, yeni bir söylemin geliştirilmesi, özetle yeni bir başlangıç yapılması gerekiyor” uyarısında bulundu.

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