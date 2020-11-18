Sedat Ergin: Covid-19'la mücadelede yeni bir aşamaya geçilecekse başarı için şeffaflık hayati önem taşıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yeni bir aşamaya geçilecekse, verilerin şeffaflık içinde paylaşılması gerektiğini savundu.

Ergin, "Geçen mart ve nisan aylarındaki ilk sert dalga yaşandığı sırada toplumun disiplinli bir hareket tarzının benimsemesinde uygulanan kısıtlamalarla birlikte, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın toplumla kurmuş olduğu iletişim de önemli bir faktördü. Bütün Türkiye’nin kilitlendiği basın toplantıları o dönem tesis edilen iletişimin yürüdüğü en etkili mecralarından biriydi. Ancak yaz başında COVID-19 karşısında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, Koca’nın basın toplantılarının arası açılmaya başlamış, bunun sonucu mesajların etki derecesi de azalmaya yüz tutmuştur." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "Ayrıca, kamuoyuyla Covid-19 verilerinin paylaşımında yöntem değişikliklerine gidilmesi, açıklanan göstergelerin farklılaşması, bu değişikliklerin bazılarının kamuoyuna yapıldıktan sonra gecikmeli olarak duyurulması gibi gelişmeler de ilk dönemde beliren güven ilişkisini ne yazık ki olumsuz yönde etkilemiştir. Covid-19’la mücadelede yeni bir aşamaya geçilecekse, bu dönemin iletişimi de hayati önem taşıyor. Ancak bu iletişimin başarısının bazı olmazsa olmazları var. Bunların başında şeffaflığa dönülerek toplumun güveninin kazanılması geliyor. Kuşkusuz, bütün vakalara ilişkin rakamların paylaşılması, toplumun tehdidin ciddiyetini tam olarak kavrayıp bunun gerektirdiği dikkatle davranması ihtiyacı bakımından da zorunludur." ifadesini kullandı.