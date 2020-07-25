Sedat Ergin: COVID-19 ile mücadelede haziran başı rakamlarına döndük

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, günlük vakaların haziran ayı sonunda 500’lere inmesi beklenirken vakaların 1.200-1.300 aralığındaki bir banda girdiğini hatırlatan Ergin, "COVID-19 ile mücadelede haziran başı rakamlarına döndük" dedi.

"Vakalarda neden böyle oldu? Kuşkusuz burada pek çok faktör rol oynuyor?" sorusunu gündeme getiren Ergin yazısının devamında şunları kaydetti:

Fırtınanın atlatılmasından sonra normalleşmeye geçiş sürecine sert bir şekilde girilmiş olması akla ilk gelen faktörlerden biridir. Bir başka deyişle, “kademeli normalleşme yerine hızlı ve toplu normalleşme” tercihi ağır basmıştır.

Ekonominin canlanması, turizm sezonunun değerlendirilmesi gibi saikler de bu tercihte önemli bir rol oynamıştır.

"Bilim Kurulu, normalleşmeye geçiş aşamasında zemin kaybetti"

Bu arada, kriz döneminin yönetiminde kritik bir rol oynayan Bilim Danışma Kurulu’nun karar alma sürecindeki ağırlığının, normalleşmeye geçiş aşamasında zemin kaybetmiş olması da bir faktör olarak göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca, toplumun normalleşmeye hazırlanması ve geçiş döneminin iletişiminin yürütülmesine dönük daha etkili stratejiler geliştirilmiş olsaydı, bugün daha farklı bir noktada olabilirdik.

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