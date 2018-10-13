Sedat Ergin: Cinayet işleyen bir konsolosluk görevlisi nasıl tutuklanır?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda hedef olduğu düşünülen cinayetin diplomatik dokunulmazlık tartışmasını beraberinde getirdiğini işaret etti. Yazar Ergin, İstanbul’da bir başka Arap ülkesinin başkonsolosluğunda yaşanan cinayeti hatırlatarak iki olaydan hareketle diplomatik ve adli gelişmeleri karşılaştırdı.

"Sözleşme, konsolosluğa girilmesine izin veriyor"

Köşesinde, 1963 tarihli 'Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni vurgulayan Ergin, sözleşmenin ev sahibi ülke polisinin konsolosluk mekânına girebilmesine izin verdiğini aktardı.

Sedat Ergin, 5 Nisan 1991'de Türkiye'de Irak ordusunun saldırılarını protesto etmek amacıyla 30-40 kişilik bir Türkmen topluluğunun Okmeydanı’ndaki Irak Başkonsolosluğu’nun önünde toplanarak, Saddam Hüseyin aleyhinde slogan attığını başkonsolosluğun ikinci ve üçüncü katından otomatik silahlarla göstericilere yaylım ateş açıldığını, bu ateş sonucu iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"İki olayın ortak paydası başkonsolosluk"

Yazar, 27 yıl önce yaşanan olayda Türk tarafının şüphelinin teslim edilmesini talep ettiğini, bu amaçla başkonsolosluğun abluka altına alındığını, yaratılan baskıyla Irak hükümetine geri adım attırıldığını kaydetti. Emniyet yetkililerinin şüpheliyi almak için başkonsolosluğun içine girmesine dikkati çeken Ergin, "Altı çizilmesi gereken bir noktadır. Konsolosluk görevlisi tutuklanmış, yargılanmış ve mahkûm olmuştur. Her iki olayın önemli bir ortak paydası -Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse- cinayetin işlendiği ya da cinayette kullanılan silahın ateşlendiği mekânın bir başkonsolosluk binası olmasıdır" dedi.

Hürriyet yazarı Sedat Ergin'in "Cinayet işleyen bir konsolosluk görevlisi nasıl tutuklanır?" başlığıyla (13 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz