Sedat Ergin: Bütün mesele, 28 Temmuz tarihi itibarıyla vaka ve hasta toplamlarının netleştirilmesidir

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı tartışmasına ilişkin olarak "Bütün mesele, 28 Temmuz tarihi itibarıyla vaka ve hasta toplamlarının netleştirilmesidir. Sağlık Bakanı bu konuya tam olarak açıklık getirirse vaka-hasta tartışması kamuoyu karşısında tam anlamıyla aydınlatılmış olacak" değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında, "Sağlık Bakanı Koca açıklamasında '29 Temmuz’dan itibaren bugüne kadar olan vaka sayılarını tabloda toplu bir şekilde vereceğiz' dediğine göre, zaten bu tarihten önceki vakaların bu toplama dahil edilmediğini anlıyoruz. 29 Temmuz’dan önceki vaka sayısı ne kadardır? Bu sorunun yanıtını bilemiyoruz. Salgının ilk dalgasında ve yaz başında vaka rakamlarının bugünkü kadar yüksek eşiklerde seyretmediğini dikkate aldığımızda, bunların açıklanmasının toplamı yukarı çekme etkisinin çok dramatik olacağını zannetmiyorum. Turkuvaz tabloda 28 Temmuz günü 227 bin 982 vaka toplamı gösterilmişti. Bütün mesele, 28 Temmuz tarihi itibarıyla vaka ve hasta toplamlarının netleştirilmesidir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki günlerde bu konuya da tam olarak açıklık getirirse vaka-hasta tartışması kamuoyu karşısında tam anlamıyla aydınlatılmış olacak ve bu mesele artık geride kalacaktır." ifadesini kullandı.