Sedat Ergin: Bir ülkedeki tartışma ortamında organize suç dünyasından aktörlerin seslerinin de yankılanmaya başlaması hukukun tahammül edebileceği bir durum olamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya istifa etmemesi yönünde çağrı yapmasına göndermede bulunarak, "Bir ülkedeki tartışma ortamında organize suç dünyasından aktörlerin seslerinin de yankılanmaya başlaması hukukun tahammül edebileceği bir durum olamaz" görüşünü savundu.

Ergin yazısında, "Ülkenin sorumlu mevkilerinde bulunan karar vericilerin, kurallara dayalı bir hukuk düzenini koruma ve yürütme sorumlulukları bakımından büyük bir basiretle üzerine eğilmeleri gereken düşündürücü bir tablo var karşımızda.Üstelik demokrasi ve hukuk reformu alanında yürütülen hazırlıklarla da tezat oluşturan bir tablo bu. Herhalde Türkiye’nin bugünün çocuklarına, genç kuşaklarına emsal göstereceği başka rol modelleri olmalıdır." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz