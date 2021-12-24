Sedat Ergin: Bir Susurluk aktörünün ölüm şekli, belki de yakın zamanlardan bugüne uzanan bir tarih dersini de önümüze koyuyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun Kadıköy'de bir restoranda silahlı çatışmada öldürülmesine ilişkin olarak, "Bir Susurluk aktörünün ölüm şekli, belki de yakın zamanlardan bugüne uzanan bir tarih dersini de önümüze koyuyor" değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında, "Kalamış’taki hadisenin düşündürü bir yönü, ne yazık ki 2021 yılında Türkiye’de birtakım insanların hâlâ anlaşmazlıkların çözümü için yargıya değil silahlı çetelerin arabuluculuğuna başvurmakta olduklarını göstermesidir. Türkiye Susurluk skandalının projektör tuttuğu ilişkilerin, yapılanmaların hesabını bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi zamanında sorabilmiş olsaydı, muhtemelen geçen pazartesi akşamı Kalamış’ta patlayan o silah seslerini duymayacaktık. Bir Susurluk aktörünün ölüm şekli, belki de yakın zamanlardan bugüne uzanan bir tarih dersini de önümüze koyuyor. Susurluk’un Türkiye’yi değiştireceğine inanan insanlara, o dönemde ne kadar büyük bir yanılgıya düştüklerini anlatıyor. O zaman Susurluk’un bir milat olduğunu zannedenler, bugün Türkiye’de tarihin akışının belki de o kazada kilitlendiğini düşünmekte serbesttirler." ifadesini kullandı.

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