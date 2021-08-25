Sedat Ergin: Biden Avrupa ile ilişkilerde de vazoyu çatlattı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD'nin askerlerini çekme kararının ardından Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirdiği sürecin doğurduğu sonuçları, ABD- Avrupa ilişkilerinde bir kırılmaya sebep olabileceğini ifade etti.

Bugünkü köşe yazısında Joe Biden'ın başkanlığa gelirken verdiği taahhütlerden birinin "transatlantik ilişkileri güçlendirmek" olduğuna dikkat çeken Ergin, "Biden’ın düzelteceğini taahhüt ettiği ilişkilerde ciddi bir hasarın belirdiğini söylemek mümkündür. Birçok Avrupalı liderin, siyasetçinin şimdiden Afganistan krizinde Biden’a yönelttikleri kuvvetli eleştiriler, geçen haziran ayında gözlenen iyimser havayı da gölgelemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Her halükârda ABD’nin Afganistan’da yol açtığı büyük fiyaskonun sonuçları yalnızca bu ülkeye sınırlı kalmayacak, pek çok alanda yansımaları olacaktır. Bunlardan biri, ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında bir kırılmanın yaşanması ihtimalidir.

Hatırlanacaktır, Trump’ın başkanlığı döneminde ABD’nin Avrupa ile ilişkilerinde girilen belirsizlikten sonra yeni başkan Biden “Transatlantik ilişkileri” onarma taahhüdüyle ortaya çıkmış, geçen NATO zirvesindeki en önemli mesajlarından biri de Avrupa kurumları ile ABD arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefini konu almıştı.

Ancak Biden’ın Afganistan meselesini yürütme tarzı, öyle anlaşılıyor ki, bu bağları güçlendirme hedefini sarsmıştır. Avrupa’daki havayı aktaran Steven Erlanger’a göre, Biden’ın müttefiklerle daha çok istişare edeceği yolundaki vaatlerine karşılık, Afganistan konusunda ABD açısından diyalogdan çok “dikte etme” tarzı geçerli olmuştur. Biden, Avrupalıların Afganistan’dan çekilmenin koşullara bağlanarak yürütülmesine dönük taleplerine itibar etmemiştir.

Sonuçta Biden’ın düzelteceğini taahhüt ettiği ilişkilerde ciddi bir hasarın belirdiğini söylemek mümkündür. Birçok Avrupalı liderin, siyasetçinin şimdiden Afganistan krizinde Biden’a yönelttikleri kuvvetli eleştiriler, geçen haziran ayında gözlenen iyimser havayı da gölgelemiştir. Dün G-7 liderlerinin telekonferans yoluyla yaptıkları toplantı bu gölge altında gerçekleşmiştir.

Biden’ın Avrupa’da yarattığı güven sorununun aşılıp aşılamayacağı ya da ne ölçüde aşılabileceği şimdilik belirsizlik içindedir"