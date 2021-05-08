Sedat Ergin: Başbuğ’un 3 yıla kadar hapis istemiyle sanık kürsüsüne çıkacağı mahkeme, Türk hukuk tarihine geçmeye adaydır

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ hakkında hazırlanan ve içinde Cumhuriyet gazetesine verdiği bir röportajdaki bazı ifadeleri ile “Türkiye’de Cumhuriyeti’nde 1961-80, Güç Odaklarının Mücadelesi” adlı kitabının delil olarak gösterildiği iddianameyi değerlendirdi.

Başbuğ hakkındaki iddianamenin TCK 216/1, 53/1’e göre hazırlandığına dikkati çeken Ergin, “Dikkatinizi çekmiştir. Başbuğ ‘darbe imasında bulunmak’ ile suçlanıyor ama kendisi darbeciliğe ilişkin bir suç maddesi altında yargılanmayacak. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ maddesinden yargılanacak” dedi.

Başbuğ’un iddianamenin deliller bölümünde yer verilen söz konusu kitabında “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin siyasete müdahalelerini, darbeleri oldukça net ifadelerle eleştiren, ülkede sonradan ortaya çıkan olumsuzlukların başlangıcını 1960 darbesinde gören” bir bakış yansıtıldığını ifade eden Ergin, "Darbelere karşı bir kitap nasıl darbe suçlamasının delili oldu?" bugünkü yazısının devamında şunları kaydetti:

“Ancak kitabında bu görüşleri ifade eden bir emekli komutanın bunu yaparken nasıl olup da ‘darbe imasında bulunarak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği’, bunun sonucu nasıl “açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı” soruları, doğrusu bir muamma olarak karşımızda asılı duruyor.

Bu yönüyle Başbuğ’un üç yıla kadar hapis talebiyle sanık kürsüsüne çıkacağı mahkeme, yargının içinde bulunduğu durum konusunda bir örnek vaka halinde şimdiden Türk hukuk tarihine geçmeye adaydır.”

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