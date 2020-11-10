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Dünya

Sedat Ergin: Azerbaycan'ın Şuşa'yı alması, bölgedeki statükoyu tersyüz etti

10 Kasım 2020 07:54

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan yeni anlaşmayla savaşın sonlandırıldığı Dağlık Karabağ'da çatışmaların tarihini anlattı.

Hürriyet'te yer alan yazısında Ergin, Azerbaycan'ın Şuşa kentinin kontrolünü almasının kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Ergin, "Şuşa'nın alınışıyla Güney Kafkasya'daki jeopolitik denklem tersyüz oldu" ifadelerini kullandı.

Sedat Ergin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Azerbaycan’ın sahada sağladığı bu askeri başarı Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilen 1994’ten bu yana yerleşmiş olan statükoyu tersyüz etmiştir. Halen Ermenistan’ın işgalinin sürdüğü Ağdam, Kelbecer ve Laçin gibi önemli bölgeler bulunmakla birlikte, Azerbaycan’ın son bir buçuk ay içinde sahada kat ettiği ilerleme ciddi bir askeri başarıya işaret ediyor."

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