Sedat Ergin: AYM ve AİHM içtihatları çerçevesinde toplanma ve gösteri hakkının sınırları nereden geçiyor?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, “Ne zaman gösteri hakkının kullanılmasından kaynaklanan hadiseler Türkiye’nin gündemine girse aynı egzersizin içinde buluyoruz kendimizi. Bu kez de Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasından sonra tanıklık ettiğimiz olaylarda yaşıyoruz bu durumu.” yorumunu yaptı. Ergin,AYM ve AİHM içtihatları çerçevesinde toplanma ve gösteri hakkını yazdı.

Ergin, “AYM de AİHM içtihatları doğrultusunda önceden izin ya da bildirim gibi koşulların toplantı hakkının özüne dokunmaması gerektiğini vurguluyor. AYM, barışçıl bir gösterinin sadece bildirim yapılmadığı gerekçesiyle dağıtılmasını 'Barışçıl toplanma hakkına ölçüsüz bir sınırlama' olarak değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"AYM, ayrıca bir gösteride yürüyüşe katılanların bir kısmı şiddete başvurursa, şiddete başvurmayan diğer katılımcıların bu durumdan nasıl etkileneceği sorusuna da yanıt arıyor. AYM, bu durumun “diğerleri açısından bu hakka müdahaleyi meşru kılmayacağını” belirtiyor. AYM, çok açık bir şekilde şiddete karışanla karışmayan arasında ayrım gözetilmesini istiyor.

Mahkeme, bütün bu ilkeleri sıraladıktan sonra şu mesajı veriyor: “Barışçıl amaçlarla bir araya gelmiş kalabalıkların toplantı hakkını kullanırken kamu düzeni açısından tehlike oluşturmayan ve şiddet içermeyen davranışlarına devletin sabır ve hoşgörü göstermesi çoğulcu demokrasinin gereğidir”.

Bağlayıcı olan AİHM ve AYM kararlarından aktardığımız bütün bu hukuki kriterleri, tanıklık etmekte olduğunuz ve bundan sonra edeceğiniz hadiseleri vatandaş hakları açısından değerlendirebilmek için bir kılavuz gibi kullanabilirsiniz."