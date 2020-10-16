Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "AYM’nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tartışmalar hangi yönde seyrederse seyretsin kazanımlardan geri dönüş olamaz" görüşünü savundu.

Ergin, "AYM’ye dönük rahatsızlığın önemli bir boyutu, anayasal yargının ‘kuvvetler ayrılığı’ çerçevesinde yürütme erkinin alanını -göreceli olarak- denetleyebilme, sınırlandırabilme gücüyle ilgilidir. Bununla birlikte, mahkemeyle ilgili son dönemdeki şikâyetlerin hatırı sayılır bir bölümünü bireysel başvuru talepleri karşısında verdiği ‘ihlal’ kararlarının oluşturduğu sır değildir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "AYM’nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tartışmalar hangi yönde seyrederse seyretsin, Türkiye’nin çok temel bir gerçeğin sınırlarının dışına çıkması düşünülemez. Vatandaşların AİHM içtihatlarının açtığı özgürlük alanından ve AYM’nin bu alanda sağladığı güvencelerden yararlanmaları noktasında bugüne dek elde ettikleri kazanımlardan dönüş söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti 2023’te 100’üncü kuruluş yıldönümünü evrensel hukuktan uzaklaşarak değil, onu yücelterek karşılamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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