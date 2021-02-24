Sedat Ergin: Atasoy dosyasındaki sorular, FETÖ’cülerin ankesörlü aramalarına ilişkin veri havuzundaki bilgilerin değerlendirilmesindeki sıkıntılı bir duruma işaret ediyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 2017'de FETÖ'den gözaltına alınan Serdar Atasoy'un 2020 Yüksek Askeri Şûra'da Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atanan ve FETÖ itirafçısı olan Serdar Atasoy'un daha önce de ankesörlü telefon aramasına takıldığını belirterek, "Atasoy dosyasındaki sorular, FETÖ’cülerin ankesörlü aramalarına ilişkin veri havuzundaki bilgilerin değerlendirilmesindeki sıkıntılı bir duruma işaret ediyor" görüşünü savundu.

Ergin yazısında, "Atasoy devletin radarlarından kaçabilmiş biri de değil. 2019 yılında -kovuşturmaya yer yok- kararıyla kapatılan soruşturmada, Ankara’daki savcılık, Atasoy’un Kars merkezdeki bir ankesörlü telefondan arandığını biliyordu. Ancak 2016’da tutuklanan FETÖ’cü mahrem imamın kullandığı bilinen ankesör kartıyla bu ankesörlü telefon irtibatlandırılamamıştı. Devletin elindeki veri havuzu 2018’den bu yana soruşturmalarda savcıların erişimine açıksa, 2021 başında bu ankesörlü telefon üzerinden tesis edilen Atasoy-mahrem imam Baykut ilişkisi, neden 2019 ve öncesinde aynı şekilde detaylı bir şekilde tesis edilememiştir?" diye sordu.

Ergin şunları kaydetti:

"İlginçtir ki, bu ayrıntılara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 21 Ocak 2021 tarihli kararıyla elde ettiği HTŞ verilerinin incelemesi üzerine ulaşılmıştır. Peki, savcılığın bu verilere daha önce ulaşması mümkün değil miydi?

Sorular bu şekilde uzayıp gidiyor. Bu sorular, en azından Atasoy dosyasında, FETÖ’cülerin ankesörlü aramalarına ilişkin devletin veri havuzundaki bilgilerin değerlendirilmesindeki sıkıntılı bir duruma işaret ediyor."