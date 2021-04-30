Sedat Ergin: Ankara da Washington da haziran ayına kadar zaman kazanarak ilişkilerdeki krizi şimdilik erteledi

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başladıktan 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı araması ve bir gün sonra 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" tanımlamasını yapmasının ardından gerilen ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak, "Ankara, yaşanan bütün bu olumsuzlukların ardından bu aşamada ABD karşısında durumu daha da gerecek bir tepkiden uzak durmayı tercih etmiştir. Her halükarda iki tarafın da haziran ayına kadar zaman kazanarak ilişkilerdeki krizi şimdilik ertelediklerini söylemek mümkündür" dedi.

Ergin, yazısında, Biden'ın "soykırım" açıklamasıyla ilgili olarak, "Amerikan tarafının bu adımın Türk kamuoyunda ve resmi çevrelerde yol açacağı tepkileri, bunun estireceği Batı aleyhtarı rüzgârları hesaplamamış olması düşünülemez" dedi.

Ergin, "Belki de Biden’ın Erdoğan’la diyaloğa girmekten kaçınmasının bir nedeni de, kendisini bu açıklamadan vazgeçmesi taleplerine açacak bir müzakere sürecine girmek istememesiydi. Öyle anlaşılıyor ki, ABD Başkanı, Türkiye ile ilişkilerde ağır bir sarsıntı yaratacak bu hamleyi yapıp, bunun ertesinde diyaloğa girme kararı almıştır" ifadesini kullandı.

Ergin, şöyle devam etti:

"Bu yönüyle bakıldığında, Washington’dan beklenen telefon ilişkideki belirsizliği gidermekten çok aslında mevcut sıkıntıları daha da arttırmıştır. Bundan sonrasında yeni bir başlangıç yapılıp yapılamayacağını görebilmek için Erdoğan ile Biden’ın haziran ayının ortasında Brüksel’de NATO zirvesi sırasında gerçekleştirecekleri yüz yüze görüşmeyi beklememiz gerekiyor.

Ankara, yaşanan bütün bu olumsuzlukların ardından bu aşamada ABD karşısında durumu daha da gerecek bir tepkiden uzak durmayı tercih etmiştir. Her halükarda iki tarafın da haziran ayına kadar zaman kazanarak ilişkilerdeki krizi şimdilik ertelediklerini söylemek mümkündür."