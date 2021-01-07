Sedat Ergin: Anayasa Mahkemesi, Gezi davasıyla ilgili önemli bir ‘hak ihlali’ kararı yayımladı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Anayasa Mahkemesi’nin geçtiğimiz pazartesi günü Gezi davasıyla ilgili Yiğit Aksakoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararını köşesine taşıdı. Ergin, Aksakoğlu'na 30 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararına ilişkin olarak, "Uğradığı mağduriyette gün başına düşen tazminat miktarı 135 lira 74 kuruş ediyor. Bu, haksız bir şekilde tek kişilik bir hücrede özgürlüğünüzden mahrum bırakılmanın Türkiye’de manevi yönden telafisi için uygun görülen miktardır" yorumunu yaptı.

Ergin yazısında, "Kararın önemi, Birinci Daire’deki beş üyenin oybirliği ile alınmış olmasıdır. Kararı verenler, Daire’nin başkanı ve AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile Burhan Üstün, Hicabi Dursun, Muammer Topal ve Prof. Yusuf Şevki Hakyemez’dir. Bu üyelerden Gökcan, Dursun ve Prof. Hakyemez’in 2019’da ‘Füsun Üstel/Barış Akademisyenleri’ dosyasında birinci derece mahkemeden çıkan mahkûmiyetle ilgili ‘ihlal’ kararı verdiklerini, Üstün ile Topal’ın ise ‘İhlal yok’ görüşü yönünde tutum aldıklarını hatırlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Ergin, "Bununla birlikte, bu üyelerin hepsi Yiğit Aksakoğlu kararında kendisinin tutuklanmasında ihlal olduğu konusunda ortak bir kanaatte buluşmuştur. Bu arada kararın manevi tazminat boyutu dikkatime takıldı. Yiğit Aksakoğlu Gezi davasında toplam 221 gün özgürlüğünden yoksun kalmıştır. AYM 30 bin TL manevi tazminata hükmedince, dün hesapladım. Uğradığı mağduriyette gün başına düşen tazminat miktarı 135 lira 74 kuruş ediyor. Bu, haksız bir şekilde tek kişilik bir hücrede özgürlüğünüzden mahrum bırakılmanın Türkiye’de manevi yönden telafisi için uygun görülen miktardır. Yeter ki özgürlüğünüze kavuşun, istediğiniz gibi harcamakta serbestsiniz..." düşüncesini dile getirdi.