T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sedat Ergin: AİHM, gösteri özgürlüğü için hoşgörü bekliyor

25 Haziran 2020 08:16

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "AİHM, bir gösteri şiddet içermediği, barışçı bir nitelik taşıdığı sürece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11’inci maddesinde güvence altına alınmış olan gösteri özgürlüğünün hayata geçirilmesi hedefinin, ülkelerin ulusal yasalarının ve bu yasalarda getirilen sınırlamaların üstünde tutulması gerektiğine dikkat çekiyor." düşüncesini dile getirdi. 

İktidarın 'çoklu baro' ve nispi temsil' düzenlemesine karşı baro başkanlarının başlattığı 'Savunma Yürüyüşü'nü AİHM içtihatları bakımından yorumlayan Ergin, "Temel ilke, barışçıl bir gösterinin cezai yaptırımla karşılaşmamasıdır. Ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 'Mevzuatınızı buna göre değiştirin' mesajını veriyor. Aslında değiştirmeye gerek de yok. Anayasa’nın 90’ıncı maddesi, temel hak ve özgürlüklere ilişkin  uluslararası sözleşmelerle ulusal yasalar arasında farklı hükümler olduğu takdirde zaten uluslararası sözleşmelerin esas alınacağını öngörüyor." ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın

ETİKETLER

Hürriyet yazarıSedat ErginAİHMgösterişiddetbarışçıbaro başkanları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24