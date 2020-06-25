Sedat Ergin: AİHM, gösteri özgürlüğü için hoşgörü bekliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "AİHM, bir gösteri şiddet içermediği, barışçı bir nitelik taşıdığı sürece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11’inci maddesinde güvence altına alınmış olan gösteri özgürlüğünün hayata geçirilmesi hedefinin, ülkelerin ulusal yasalarının ve bu yasalarda getirilen sınırlamaların üstünde tutulması gerektiğine dikkat çekiyor." düşüncesini dile getirdi.

İktidarın 'çoklu baro' ve nispi temsil' düzenlemesine karşı baro başkanlarının başlattığı 'Savunma Yürüyüşü'nü AİHM içtihatları bakımından yorumlayan Ergin, "Temel ilke, barışçıl bir gösterinin cezai yaptırımla karşılaşmamasıdır. Ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 'Mevzuatınızı buna göre değiştirin' mesajını veriyor. Aslında değiştirmeye gerek de yok. Anayasa’nın 90’ıncı maddesi, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerle ulusal yasalar arasında farklı hükümler olduğu takdirde zaten uluslararası sözleşmelerin esas alınacağını öngörüyor." ifadesini kullandı.

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