Sedat Ergin: Ağır hastaların sayısı iki ay içinde yaklaşık üç kat artmış, vefat sayısı da ürkütücü

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs verileriyle "Ağır hastaların sayısı iki ay içinde yaklaşık üç kat artmış, vefat sayısı da ürkütücü" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili açıkladığı verilerdeki 'yeni vaka' ve 'yeni hasta' karmaşasının yaşandığını belirtti.

Ergin,"Hatırlanacağı gibi, 29 Temmuz tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı ‘yoğun bakım’ ve ‘entübe edilen hasta’ sayısını açıklamayı bırakarak, yerine ‘ağır hasta’ diye bir kategori açıklamaya başladı. İlk paylaşımda 29 Temmuz itibarıyla bu sayı 542 idi. Önceki günkü açıklamaya baktığımda ‘ağır hasta’ sayısı 1.583’e çıkmıştı. Bir başka anlatımla, ağır hastaların sayısı iki ay içinde yaklaşık üç kat artmış. Bu çok ciddi bir artış oranı. Vefat sayısı da ürkütücü. Bakanlığın kamuoyunu bilgilendirme formatını değiştirdiği 29 Temmuz günü COVID-19’dan vefat eden hasta sayısı 14’tü. Dün vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 65 olarak açıklandı. Bu arada 27 Temmuz’da başlayan hafta içinde vefat edenlerin toplamı 115’ti. Geçen hafta kaybettiğimiz vatandaşlarımızın toplam sayısı ise 491 oldu. Neresinden bakılırsa bakılsın dört kattan da yüksek bir artış söz konusu." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"Daha eski verilerle karşılaştırdığımızda, geçen haftaki 491 vefat toplamıyla mayıs ayı başına döndüğümüzü söylemek mümkün. 27 Nisan-3 Mayıs haftasında toplam vefat sayısı 592, bir sonraki 4-10 Mayıs haftasında ise 389’di. Bu arada, dün akşam açıklanan 65 yeni ölüm vakasıyla birlikte salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısı dün 8 bin eşiğini geçerek 8 bin 62 oldu."

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