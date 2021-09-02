Sedat Ergin: Afganistan’da parantez daha yeni açılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Afganistan, bütün bu yönleriyle önümüzdeki yıllarda uluslararası camiayı artan ölçüde meşgul etmeye devam edecektir. Endişe ederiz ki, dünya bakımından çok sıkıntılı, sancılı, yorucu bir dönemin parantezi henüz açılıyor Afganistan’da." görüşünü savundu.

Ergin yazısında, "Uluslararası camia, önümüzdeki dönemde kendisini Afganistan’da nelerin beklediğini bilmiyor. Geleceğe baktığımızda, yalnızca olumsuz senaryolar ağır basıyor.Belirsizliklerden birincisi, değindiğimiz üzere Taliban’ın genel ülke yönetimi anlamında sergileyeceği zihniyetle ilgilidir. Daha önemlisi, her şeyden önce Taliban’ın insanların yaşam hakkı, insan hakları, kadın hakları, özellikle kız çocukların eğitimi konusunda alacağı tutumlar uluslararası camianın duyarlı kesimlerinin bakışı açısından belirleyici olacaktır. Bu alanlarda rahatsız edici vakaların yaşanması, ülkeden bu yönde görüntülerin yayılması, dünyanın Afganistan’la işbirliğini de olumsuz yönde etkileyecektir. Bir diğer sıkıntılı düzlem, terör olaylarının da dizginlenemeyeceği muhtemel bir iç çatışma ortamının ülkeyi kaplaması halinde, bu ülkenin geçmişte olduğu gibi bütün dünya için -ABD’nin Taliban’a savaş açtığı 2001 yılında olduğu gibi- yeniden büyük bir istikrarsızlık bölgesine dönüşmesi potansiyelidir." ifadesini kullandı.