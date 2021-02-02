Sedat Ergin, ABD'nin yeni dışişleri bakanı Blinken'ın açıklamalarını değerlendirdi: Türkiye'yle ilişkiler S-400'ler konusunda düğümleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD'nin yeni dışişleri bakanı Anthony Blinken'ın senatörlerin kendisine gönderdiği sorular verdiği yanıtlarda Türkiye'ye karşı izlenecek politikalara yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Ergin, gelecek dönem Türkiye-ABD ilişkilerinin S-400'ler konusunda düğümleneceğini belirterek "Türkiye’nin yüzünün Batı’ya dönük olması, Rusya’ya yaklaşmaması, Transatlantik ittifakı içinde kalması gibi hedefler, ister istemez S-400 dosyasını bu müzakere sürecinde merkezi bir yere oturtuyor" ifadelerini kullandı.

Ergin, "ABD’nin yeni dönemdeki Türkiye politikasının şifreleri" başlıklı yazısında, ABD'nin yeni dışişleri bakanı Blinken'ın açıklamalarından dikkati çeken dört noktayı inceledi. Bu noktalar, Blinken'ın Türkiye'yi 'zorlu bir müttefik' olarak nitelemesi, Donald Trump’ın 'Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taahhütlerine ters düşen ya da uluslararası hukuku ihlal eden davranışları karşısında tavrını gösterme taahhüdünde bulunduğunu' hatırlatması, 'insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularını ikili ilişkilerin gündemine yeniden getireceği' vurgusu ve ortak çıkarların da bulunduğunu belirtmesi oldu.

Ergin'in yazısı şöyle devam etti:

"Bütün bu açıklamalar, Türkiye ile ABD’yi önümüzdeki dönemde ortak çıkarların, anlaşmazlıkların ve ilişkinin gündemine yeni girecek konuların belirdiği bir hayli çetin, karmaşık bir müzakere sürecinin beklediğini gösteriyor.

Bununla birlikte, iş dönüp dolaşıyor öncelikle S-400’ler konusunda düğümleniyor. Blinken’ın vurguladığı gibi, Türkiye’nin yüzünün Batı’ya dönük olması, Rusya’ya yaklaşmaması, Transatlantik ittifakı içinde kalması gibi hedefler, ister istemez S-400 dosyasını bu müzakere sürecinde merkezi bir yere oturtuyor.

Terörle mücadele gibi başlıklar açıldığında da kuşkusuz Türkiye’nin ABD’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile olan işbirliğini masaya koyması yine bu müzakere sürecinin bir diğer zorlu başlığını oluşturacaktır.

Her halükârda ABD ile yürütülecek bu müzakere sürecinin Türkiye’nin son yıllarda yakınlaşma içinde olduğu Rusya ile ilişkilerine nasıl yansıyacağı Türk dış politikasının hassas dengelerini yakından ilgilendiriyor."