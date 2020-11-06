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Dünya

Sedat Ergin, ABD'nin seçimindeki katılım verilerini değerlendirdi: Kutuplaşmanın ana hatlarını gösteriyor

06 Kasım 2020 09:18

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD'nin kritik seçiminde eldeki verilere göre incelenen katılım oranlarını değerlendirdi. Seçime katılım oranının arttığı tahmin edilen 3 Kasım'la ilgili verilerle ilgili değerlendirmede bulunan Ergin, "Amerikan toplumundaki kutuplaşmanın ve bölünmenin ana hatlarını gösteriyor." ifadelerini kullandı. 

Ergin, ABD genelinde seçime katılım oranının artacağına dair bulgular olduğunu, yaşanan tüm çalkantılar, pandemide hayatını kaybeden 230 binden fazla kişiye rağmen ABD Başkanı Trump'ın seçmeninde de artış görüldüğünü belirtti. 

Ergin, "ABD'de kutuplaşmanın ana hatlarını gösteren verileri" New York Times yazarı  Thomas Friedman'ın analizleriyle şöyle açıkladı: 

"Yazara göre, Trump’ın sandıkta aldığı desteği açıklayabilmek için özellikle iki rakamı hesaba katmak gerekiyor.

Bunlardan birincisi ABD Nüfus Bürosu’nun tahminlerine göre, bu yıl itibarıyla ABD’deki 74 milyon çocuk içinde çoğunluğun artık beyaz olmayan çocuklara geçmesidir. Aynı büronun tahminlerine bakılırsa, 2040’lı yıllara gelindiğinde nüfusun toplamında beyazların oranı yüzde 49’a inecek, siyahlar, Hispanikler, Asyalılar ve diğer ırklardan olan kesimler nüfusun yüzde 51’ini oluşturacaktır.

New York Times yazarı, beyazların önemli bir bölümü arasında, özellikle de üniversite mezunu olmayan işçi sınıfına mensup kesimlerde, beyaz Amerikalıların azınlığa düşme sürecinin yaşanmasından duyulan bir rahatsızlık, hatta buna direnç bulunduğunu yazıyor. Bu değişimin sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçları karşısında Trump’ı bir duvar olarak görüyorlar. Oysa bu değişim pek çok Demokrat tarafından “çeşitlilik” olarak değerlendirilip olumlu karşılanmaktadır."

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