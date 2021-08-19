Sedat Ergin: ABD’nin geçmişte Afganistan'da Taliban zihniyetindeki cihatçı grupları Sovyetler Birliği’ne karşı silahlandırdığını hatırlamak tarihin ilginç paradokslarından biri

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD'nin Afganistan kararı ve Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesine ilişkin olarak, "Tanık olduğunuz büyük bir uluslararası krizi ya da siyasi türbülansı anlamaya çalışırken, olaya etki eden muhtelif koşulların, dinamiklerin tarihi bir perspektif içinde geriye doğru izini sürmek, sizi bazen sürpriz sonuçlarla karşı karşıya getirebilir. 'Tarihin ironisi' olarak adlandırabileceğiniz durumlar belirebilir önünüzde." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "Örneğin bir savaşta çatışan iki tarafın geçmişini incelediğinizde, kanlı bıçaklı olan aktörlerden birisinin aslında diğerinin yarattığı ya da ortaya çıkmasına yardım ettiği eski bir müttefiki olduğunu fark edebilirsiniz. Bazen de taraflardan birinin attığı bir adım, tetiklediği zincirleme sonuçlarıyla beklemediği bir anda gelip bizzat kendisini vurabilir. Bugün ABD’nin Taliban karşısında Afganistan’dan bir bozgun ortamı içinde çekilmesini izlerken, aynı ABD’nin geçmişte bu ülkede Taliban zihniyetindeki cihatçı grupları Sovyetler Birliği’ne karşı CIA destekli programlarla silahlandırdığını hatırlamak tarihin ilginç paradokslarından birini gösterecektir." yorumunu yaptı.

Ergin şu ifadeleri kullandı:

"Keza Afganistan ekseninde gelişen olayların itmesiyle ABD’nin daha sonra Irak’ta yaptığı vahim hataların sonuçları da çok düşündürücüdür. ABD’nin Irak’taki hatalarının köktendinci terör örgütlerinin Ortadoğu’da çok daha geniş bir coğrafyada güçlenmelerine yol açmasında yine benzer bir tarihsel örüntü şekilleniyor.

Büyük aktörlerin kimi adımları, tarihin akışı içinde hiç hesapta olmayan sonuçları, sürprizleri kendilerinin önüne koyabiliyor. İstikrarsızlığa yol açan bazı hamleler, çok geniş bir coğrafyada sıkça başka kaosları da beraberinde getiriyor."