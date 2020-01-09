Sedat Ergin: ABD, 2003 yılında Irak’ı işgale başlarken İran’ın buradaki üslerini füzelerle vuracağı Washington’un aklından geçmiş midir?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ABD’nin Irak’a askeri müdahalesi öncesi yaptıkları uyarıların haklı çıktığıı belirtti. Ergin, “ABD 2003 yılında Irak’ı işgale başlarken, bu ülkede tesis edeceği üsleri günün birinde İran’ın balistik füzelerle vuracağına ilişkin bir senaryo acaba Washington’da kimsenin aklından geçmiş miydi?” ifadesini kullandı.

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Ergin, “Bugün Irak’ta yaşananları böyle bir perspektif içinde değerlendirebiliriz. Meseleyi teşhis etmeye kalktığımızda, olayların bütün akışı bizi başlangıç noktası olarak ABD’nin 2003’teki askeri müdahalesine götürüyor. ABD, savaş kararını alırken görünüşte bu adımını bölge barışı açısından meşru bir gerekçeye, Irak’ta kitlesel imha silahları bulunduğu tezine dayandırmıştı. Sonradan bu gerekçenin CIA’in bir çarpıtması olduğu ortaya çıkmıştır. Savaşın Irak’ta yol açtığı büyük yıkımın ve yüz binlerce insanın ölümünün gerisinde bu çarpıtma yatıyor” görüşünü savundu.

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