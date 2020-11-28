Sedat Ergin: AB'nin Irini Harekâtı çerçevesinde aranan 5 geminin 3'ü Türkiye'deki limanlardan demir aldı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Avrupa Birliği'nin Irini operasyonu çerçevesinde şu ana kadar baskın yaptığı 5 geminin 3'ünün Türkiye'deki limanlardan Demir aldığına dikkat çekti.

Ergin bugünkü yazısında daha önce geçen yılın ekim aylarında aranan gemiler Türk bayrağı taşımadığı için durumun kamuoyunda fark edilmediği değerlendirmesinde bulundu.

Irini operasyonu kapsamında Avrupa Komisyonu himayesinde Alman, İtalyan ve Yunan güçleri geçen hafta Akdeniz'de Arkas Holding'e ait Türk bayraklı bir Türk gemisini "Libya'ya silah taşıdığı" şüphesiyle aramıştı. Dışişleri Bakanlığı bu arama için Ankara'nın rızasının alınmadığını ve bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Ergin, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin özellikle son dönemde tümüyle rayından çıkmış bir şekilde seyretmekte oluşunun, böylesine nahoş bir hadisenin yaşanabilmesini mümkün kıldığı da inkâr edilemez" yorumunda da bulundu.

Sedat Ergin'in yazısın ilgili bölümü şöyle:

"Bu noktada Türkiye’deki karar vericiler arasında IRINI harekâtının ağırlıklı olarak Türkiye’nin Akdeniz’deki hareket serbestisini durdurmak için kullanıldığı yolunda kuvvetli bir görüşün olduğu da vurgulanmalıdır.

IRINI çerçevesinde bugüne dek beş gemide baskın yapılmıştır. Bu aramalardan üçü Türkiye’deki limanlardan demir almış gemileri hedef almıştır. Ancak geçen ekim ayında aranan iki gemi de Türk bayrağı taşımadıkları için durum kamuoyunda fark edilmemiştir. Her ikisinde de bir şey bulunmamıştır. Ayrıca, 10 Eylül’deki birinci baskının Birleşik Arap Emirlikleri’den kalkmış bir gemiye düzenlendiğini ve taşıdığı “jet yakıtı” askeri nitelikli bulunduğu için geminin Libya’ya girişine izin verilmediği de bu vesileyle hatırlatılmalıdır."