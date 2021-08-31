Sedat Ergin: 2021 YAŞ sürecinin bir sürprizi Birinci Ordu Komutanlığı oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Yüksek Askeri Şûra kararlarına ilişkin olarak, "2021 YAŞ sürecinin bir sürprizi Birinci Ordu Komutanlığı oldu" değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında, "Birinci Ordu’nun başına kim geldi? Birinci Ordu Komutanlığı’nın başına TSK’daki teamüller açısından alışılmamış bir kararla bir korgeneral getirildi. İstanbul’daki Üçüncü Kolordu Komutanlığı görevini yürütmekte olan Korgeneral Kemal Yeni, aynı rütbede bu kez Birinci Ordu Komutanlığı’na atandı.Kemal Yeni, 2018 yılındaki YAŞ’ta tümgenerallikten korgeneralliğe terfi ederek İstanbul’daki Üçüncü Kolordu’nun başına getirilmişti." ifadesini kullandı.

Ergin şunları kaydetti:

"İşte bu makama bu yıl ilk kez bir korgeneral atanmış oldu. Korgeneral Kemal Yeni, bu rütbeye terfi ettiği 2018 yılından bu yana İstanbul’daki Üçüncü Kolordu Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Kıdemi açısından bakıldığında mevcut dört ordu komutanı arasında en kıdemsizi olarak görünüyor.

Diğer ordu komutanlarında tablo şöyle beliriyor: En kıdemli olarak 2020 YAŞ’ında orgeneralliğe terfi etmiş olan İkinci Ordu Komutanı Metin Gürak var. Son kararnameyle Üçüncü Ordu Komutanlığı’na, korgeneralliğe 2016’da üçüncü sırada terfi eden ve aynı rütbede bu yıl yeniden uzatma alan Yavuz Türkgenci getirildi. Ege Ordu Komutanlığı’nda da bu ay orgeneralliğe terfi eden Ali Sivri bulunuyor.

Toplantıdan hemen sonra açıklanan Orgeneral Musa Avsever’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi kararı hariç, YAŞ terfileri çerçevesinde yapılan yeni görevlendirmeleri içeren atama kararının Resmi Gazete’de yayımlanması bu yıl bir hayli gecikti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 85, Deniz Kuvvetleri’nde 26 ve Hava Kuvvetleri’nde 30 olmak üzere toplam 141 general/amirali kapsayan 24 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de geçen hafta 25 Ağustos Çarşamba günü yayımlandı. YAŞ toplantısı ile görevlendirme listesinin çıkması arasında tam üç hafta geçmişti."