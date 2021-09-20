Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisine ikinci kez tutuklama

İstanbul Maltepe'de Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalan ve ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanan şüpheli Serdar Y., savcılığın itirazı üzerine ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan ikinci kez tutuklandı.

Maltepe’de 9 Eylül’de 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Serdar Y., “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklu bulunduğu Metris Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine bağlandı.

Şüpheli Serdar Y. sorgusunda şunları söyledi:

“Sedanur Şen’in vefat etmesiyle benim ilgim yoktur. Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Sedanur’un uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Bildiğim benim bu olayla bir ilgim olmadığıdır. Ölümün benimle ilgisi bulunmadığı otopsi raporunda çıkacaktır. Bu olaylar nedeniyle savcılık hakkımda yakalama isteyince, uyuşturucu kullanmış olduğumdan dolayı ben de başka birisinden uyuşturucu satın aldım. Burada da satın aldığım halde ben satıyormuşum gibi yol çevirmesinde ele geçen uyuşturuculardan dolayı İstanbul Adliyesi’ne çıkarılarak tutuklandım.”

“Taksirle ölüme neden olma" suçundan da tutuklama

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, "Sedanur Şen’in ölümü sırasında yanında bulunan tek kişi olduğunun anlaşılması, ölümünün şüpheli bulunmasına ilişkin somut delillerin olduğu, kesin otopsi raporunun henüz hazırlanmaması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağını" kaydederek, şüpheli Serdar Y.’nin “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmasına karar verdi. (İHA)