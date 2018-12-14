Sedanur cinayetinin iddianamesi kabul edildi (2)

SEDANUR BÖYLE KATLEDİLMİŞ

Kars\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel\'in ölümü ile ilgili hazırlanan iddianamede, cinayet ve cinsel istismar detaylarına yer verildi. Kars 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Ertan B., Himmet U. ve Ahmet B\'nin, \'kasten öldürme\' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırımış müebbet, \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 24\'er yıl ve \'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan da 3\'er yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, Ahmet B. diğer sanık Ertan B.\'nin olay günü çocuklarla erik topladığını söyledi. Ahmet B., \"Ertan çocuklardan erik istedi, çocuklar eve gitti. Sedanur bir daha geri döndü. Bu esnada bahçede Ertan ve Himmet ile birlikteydik. Sedanur gelinceye kadar Ertan bize \'Ben bir olay yapacağım. Sedanur\'un dayısı benim kız kardeşimi kaçırmış, ben de bu acıyı onlara yaşatacağım, ben de Sedanur\'u kaçıracağım\' dedi. Bunun üzerine Sedanur\'u dere kenarına götürdük. Burada istismarda bulunduk ve öldürdük. Köye girerken kimse bizi görmedi. Sigara almak için bakkala gittim, Sedanur\'un kaybolduğunu söylediler ben de aramalara katıldım. Ertesi gün aramaya çıktık. Ertan ile karşılaştık, bana \'2 gün sonra cezaevine teslim olacağım\' dedi. Dereye indik, AFAD ekibiyle karşılaştık. Ertan, AFAD ekibine \'biz burayı aradık siz boşuna arıyorsunuz\' dedi. AFAD\'cılar gittiler. Sedanur\'un ayakları dereye doğru bakıyordu\" diye konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Ertan B. ise olay günü babasının kabrine gittiğini söyledi. Döndüğünde Himmet U.\'nun kapının önünde çay içtiğini anlatan Ertan B., \"Beni de davet etti, sohbet ederken Ahmet B. ilçeden geliyordu, ona da çay ikram etti. Çay içerken Himmet, \'Sedanur erik topluyor, alın getirin, kek yaptım kek yiyelim\' dedi. Ahmet B. ile alıp geldik. Çay içtikten sonra biz eve gittik, kız Himmet\'in yanında kaldı. Kız kaybolduğunda korktum. Himmet U.\'nun yanında olduğunu söyleyemedim, benim bir alakam yok\" dedi.

\'CİNSEL İSTİSMAR ÇIKTI\'

İddianamede, Cumhuriyet Savcısı, Ahmet B., Himmet U. ve Ertan B.\'nin ortak hareket ederek çocuk yaştaki Sedanur Güzel\'i erik toplamak için Paslı köyünde bulunan ağaçlık alanda kandırıp kaçırarak hürriyetinden yoksun kıldıkları, olayın devamında da cinsel saikle hareket ettikleri ve bu eylemlerinin \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçunu oluşturduğuna vurgu yapıldı.

\'AYRI AYRI İSTİSMARDA BULUNMUŞLAR\'

3 kişinin Sedanur\'a cinsel istismarda bulundukları, bu sırada ellerini ve ayaklarını tutarak cebir kullandıklarına işaret edilen iddianamede, şöyle denildi:

\"Sanıkların tüm bu aşamalarda birbirlerini engellemek yerine olay yerine birlikte gitmek, cinsel istismar sırasında maktulenin ellerini ve ayaklarını tutarak mukavemetini kırmak, ayrı ayrı cinsel istismarda bulunmak ve öldürmek amacıyla darp etmek suretiyle eylemler üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı tüm suçlar yönünden \'kasten öldürme\' iradesiyle hareket ettikleri değerlendirilmektedir.\"

DNA PROFİLLERİ UYUMLU ÇIKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesince hazırlanan DNA raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, \"Tişörtteki leke örneklerinin Ahmet B.\'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu, bazı bölgelerde de Ertan B.\'nin DNA profiliyle uyumlu örnekler olduğu tespit edildi. Sedanur\'un sağ elindeki 2 tırnak örneklerinde yapılan incelemede, örneklerin Ertan B.\'nin DNA profiliyle aynı olduğu belirlendi\" denildi.

İddianamedenin kabul edilmesinin ardından Ertan B., Himmet U. ve Ahmet B\'nin önümüzdeki günlerde Kars 1\'inci Ağır ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.