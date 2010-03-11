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Yaşam

Seda'nın Onur'unu kaptı

Seda Sayan'dan boşanan Onur Şan, Sibel Can'ın televizyon partneri oluyor.

11 Mart 2010 02:00

T24 - Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'dan boşanan Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan, Sibel Can'ın televizyon partneri oluyor. 'Canlı Şanlı Eğlence' adındaki programda Can sanat müziği, Şan ise türkü söyleyecek.



Seda Sayan’dan boşanan Türk halkmüziği sanatçısı Onur Şan, Sibel Can’ın televizyon partneri oluyor. Uzun süredir “Onurlu Türküler” adındaki kendi televizyon projesi üzerinde çalışan Şan, Can ile birlikte programyapma teklifini cazip bularak kabul etti. Bir süredir televizyon programı yapmayan Can ise programın şarkı ağırlıklı olması ve Şan’ın müzikal yeteneğiyle iyi bir ikili olacakları düşüncesiyle projeye sıcak baktı.


Mayıstan itibaren yayında



“Canlı Şanlı Eğlence” adıyla ekrana gelecek programda Can sanat müziği, Şan ise türkü söyleyecek. Ünlü isimlerin de konuk olarak katılacakları programın kanalı önümüzdeki haftalarda belli olacak. Program,mayıs ayından itibaren haftalık olarak yayınlanacak. Sibel Can son olarak TRT’de yayınlanan ve Ceyhun Yılmaz ile birlikte sunduğu “Canlı Geceler” programıyla televizyon projesinde yer almıştı. Kulislerde TRT’nin yılbaşı programında orkestrasının ücretini vemasraflarını istediği için TRT GenelMüdürü İbrahim Şahin’den veto yediği söylenen şarkıcı ile kurumarasında buzların erimesi nedeniyle bu programın TRT’de olabileceği, anlaşılamazsa Show TV ve Star’ın tekliflerinin değerlendirileceği konuşuluyor.

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