T24 LogoT24 Logo
Magazin

Seda’dan Köse’ye ‘medya’ yasağı

Seda Sayan, twitter’da çıplak fotoğraflarını paylaşıp hakaret eden Erol Köse’ye şimdi de medya yasağı kararı çıkarttırdı

17 Kasım 2011 02:00



 T24- Seda Sayan, twitter’da çıplak fotoğraflarını paylaşıp kendisine hakaret eden yapımcı Erol Köse’ye şimdi de medya yasağı kararı çıkarttırdı



Milliyet'in haberine göre, Sayan geçen ay Köse’nin 80’li yıllarda çektirdiği çıplak pozlarla twitter’dan kendisine örtülü şantaj yaptığını belirterek 100 bin TL’lik hakaret davası açmıştı. Ardından Sayan, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla Köse’nin twitter’da kendisiyle ilgili tweet atmasını engellemek için tedbir kararı aldırdı. Ancak Köse, Sayan’la ilgili tweet atmaya devam etti.

Sayan’ın avukatı Yıldırım şimdi de 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden Köse’nin internet ortamı ile yazılı ve görsel medya araçlarında Sayan aleyhine yayın yapmasının tedbir yoluyla durdurulması kararı çıkarttırdı.

“Adını Feriha Koydum” dizisinin Hande’si Ceyda Ateş de Köse’ye  “Buzda Dans”taki rakiplerinden Önder Bekensir ile aşk yaşadığını iddia edip “Tam motor çıktın be kuzu” şeklinde tweet attığı için dava açacağını açıkladı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24