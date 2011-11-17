Seda’dan Köse’ye ‘medya’ yasağı





T24- Seda Sayan, twitter’da çıplak fotoğraflarını paylaşıp kendisine hakaret eden yapımcı Erol Köse’ye şimdi de medya yasağı kararı çıkarttırdı





Milliyet'in haberine göre, Sayan geçen ay Köse’nin 80’li yıllarda çektirdiği çıplak pozlarla twitter’dan kendisine örtülü şantaj yaptığını belirterek 100 bin TL’lik hakaret davası açmıştı. Ardından Sayan, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla Köse’nin twitter’da kendisiyle ilgili tweet atmasını engellemek için tedbir kararı aldırdı. Ancak Köse, Sayan’la ilgili tweet atmaya devam etti.



Sayan’ın avukatı Yıldırım şimdi de 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden Köse’nin internet ortamı ile yazılı ve görsel medya araçlarında Sayan aleyhine yayın yapmasının tedbir yoluyla durdurulması kararı çıkarttırdı.

“Adını Feriha Koydum” dizisinin Hande’si Ceyda Ateş de Köse’ye “Buzda Dans”taki rakiplerinden Önder Bekensir ile aşk yaşadığını iddia edip “Tam motor çıktın be kuzu” şeklinde tweet attığı için dava açacağını açıkladı.