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Seda Seyan: Beni yuva yıkan bir kadın olarak gösterenler…

Sayan’ın Erkan Çelik ile beraberliği sosyal medyada eleştirilmişti

22 Haziran 2016 19:42

Söz yazarı ve müzisyen Erkan Çelik ile beraberliği sosyal medyadan tepki alan Seda Sayan, eleştirilere yanıt verdi. Sayan, artık yargıya başvuracağını söyleyerek “Beni yuva yıkan bir kadın olarak gösterenler ve haber yapanlar hepiniz yargıya” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Sayan’ın açıklaması şöyle:

 “4,5 yıl önce üstelik anlaşmalı olarak boşanmış olan Erkan Çelik ile ilgili her haber yapıldığında adımın karalanması artık yetti. Beni yuva yıkan bir kadın olarak gösterenler ve haber yapanlar hepiniz yargıya. Bakalım bu iddialarınızı yargı karşısında nasıl anlatacaksınız.”

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Seda SayanErkan Çelikyuva yıkan kadın

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