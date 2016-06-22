Seda Sayan’ın sevgilisinden Erdoğan'a başkanlık şarkısı: Allah’ına kurban, emrindeyiz büyük başkan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tarabya’daki Huber Köşkü’nde sanat ve spor dünyasından ünlü isimlere verdiği iftarda Seda Sayan ve sevgilisi Erkan Çelik, Erdoğan'a özel hazırladığı albümü hediye etti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Seda Sayan’ın sevgilisinin Erdoğan için hazırladığı “Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan” şarkısında “Dimdik arkamızda duran, derdimize çare olan, bizi Dünya’ya savunan senin Allah’ına kurban, emrindeyiz Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan” sözleri yer aldı. Yakında piyasaya çıkacak olan albümün kapağında da Erdoğan'ın fotoğrafı yer aldı.

Şarkının tam sözleri şöyle:

“Dimdik arkamızda duran, derdimize çare olan, bizi Dünya’ya savunan, ağzından hiç çıkmaz yalan, emrindeyiz Büyük Başkan, Recep Tayyip Erdoğan/ Namuslara sahip çıkan, evladımızı koruyan, adam gibidir o adam, üç kuruşa yan bakmayan emrindeyiz Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan/ Yoktur farkı öz babadan, şefkat ile kucaklayan, bizi sarıp sarmalayan Allah korkusu olan, emrindeyiz Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan/ Muhalefetten korkmayan, vatanını hiç satmayan, düşmanlara göz açtırmayan, senin Allah’ına kurban, emrindeyiz Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.”