Seda Sayan'ın program konuğu 'düzmece' çıktı

Seda Sayan'ın sunduğu 'Yanlız Değilsin'de 'mağdur' Hafize Ana'nın oyuncu olduğunu Kadırgalı itiraf etti. Ancak 'suçu' eski ekibin üzerine attı... Ancak ekip bunu yalanladı Halkın duygularının sömürülmesi üzerine TV dünyası ve yetkililer de çağrı yaptı: 'Bu tarz programları gazeteciler yapmalı, polisle işbirliği içerisinde olunmalı...'

"Kayıp sevdiklerinizi bulalım, gizli kalmış cinayetleri çözelim" diyerek vatandaşa yardım çağrısı yapan Seda Sayan'ın sunduğu "Yalnız Değilsin" programındaki skandal, gündeme bomba gibi düştü. TV tarihine geçecek olay, 8 yıldır oğlunu görmediğini söyleyen Hafize Ana'nın gerçekte bir oyuncu olmasıyla patlak verdi. Takvim gazetesinin Hafize Ana'nın anlattıkları ve akıtılan gözyaşların "sahte" olduğu haberinin ardından, olayı Seda Sayan da doğruladı.

Seda Sayan itiraf etti

Dün Fox TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat programına katılan Seda Sayan, Hafize Ana'nın gerçekte oyuncu olduğunu bildiğini itiraf etti. Hafize Ana'nın hikayesinin sahte olduğunu sonradan öğrendiğini öne süren Kadırgalı, suçu da "Bu haberi eski ekip yaptı, ben de onları kovdum. Bu konuda daha fazla konuşacak durumum yok" diyerek suçu başkalarının üzerine attı. Ancak bu açıklama da tıpkı Hafize Ana'nın hikayesi gibi gerçeği yansıtmıyordu. Seda Sayan'ın sözlerinin hedefi olan "Yalnız Değilsiniz"in eski Haber Koordinatörü Muhammet M. Şahin, gazetemize yaptığı açıklamada "Olayın çirkinliğine kimsenin söyleyecek bir sözü yoktur herhalde" diyerek başladı ve ekledi: "19 Eylül 2009 tarihinde Seda Sayan'ın programında çalışmamız başladı. 9 Ekim 2009 Cuma akşamı ise anlaşmamız sona erdi. O tarihten itibaren de Nebahat Sekman ve ekibi programı yapmaya başladı. Sözü edilen 13 Ekim Salı günü yayınlanan programı ben ve ekibim yapmadığı gibi bahsi geçen düzmece haberle ilgili hiçbir çalışmamız olmamıştır. Bu haber tamamen bizden sonra gelen ekip tarafından hazırlanmış ve yayınlanmıştır."

Konuklar araştırılmalı

Vatandaşın duygularının sömürüldüğü olayın ortaya çıkmasının ardından kayıp kişileri bulmaya ve cinayetleri çözmeye yönelik TV programlarının konuya hakim kişiler tarafından yapılması gerektiği gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. TV eleştirmenle ri, yapımcılar ve vatandaş reyting uğruna yapılan bu skandal yüzünden diğer programların da zan altında kalabileceği görüşünde. Ortak görüş ise "Bu tarz programların gazeteciler tarafından hazırlanması ve mutlaka konusunda uzman kişiler ve polisle irtibat halinde olunması" şeklinde...

TV dünyası bile bu işe şaştı kaldı

Yüksel Aytuğ TV Eleştirmeni

Güvenilirliği sarsılacak

Seda Sayan her fırsatta Türkiye'nin en güvenilir insanı olduğunu vurguluyor. Ama imzası bulunan programın hakimiyetini elinde bulunduramıyor. Skandal, programın reytingini yükseltebilir ama işin kötüsü Sayan'ın halkın güvenini sarsması olacaktır.

Kadir Çelik Gazeteci

Asla kabul edilemez

Bu durum ortaya çıkartılmasaydı ne olacaktı? İnsanlar kandırılmaya devam edecekti. Ben de daha önce 'Susma' isimli programı Seda Sayan'la birlikte yaptım ama bizim zamanımızda bunlar olmadı. Bunu kim yaparsa yapsın asla kabul edilemez.

Armağan Çağlayan Yapımcı

Anlamaması imkansız

Yıllardır programlarını başarıyla götürmüş bir televizyoncunun bunun kurgu olduğunu bilmemesi inandırıcı değil. Varsayalım Seda Sayan bilmiyor, ama yapımcısı mutlaka biliyordur. Seda Sayan gibi bir isim, bunun kurgu olduğunu hissetmiştir.

Nilgün K. Tahmaz TV Eleştirmeni

Bildiği işi yapmalı

Yıllardır 'halkın en güvendiği isim' olan ve bunu defalarca elinde dergiyle programa çıkıp hatırlatan Seda Sayan'a böyle bir oyunun içinde olmak yakışmadı. Herkes bildiği işi yapmalı. Seda Sayan, şarkı söylemeli ve bizi 'yalnız' bırakmalıydı.



Bilinçli hazırlanmalı

Sevil Karviç'in bağlı bulunduğu ajansın yetkilileri, konuyla uzaktan yakından bir ilgileri bulunmadığını açıkladı. Bir takım TV kanallarından oyuncu göndermeleri konusunda teklif aldıklarını doğrulayan yetkililer, "Programlar eğer polisle işbirliği yapmıyor, bilinçli kişiler tarafından hazırlanıp sunulmuyorsa, mağdur konusunda ajanslara başvuruyorlar" dedi.