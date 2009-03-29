Seda Sayan'ın gerçek aşkı

Kanal D'de, milyonları ekran başına bağlayan sabah programıyla büyük beğeni kazanan Seda Sayan, önceki gün Maslak'ta bir alışveriş merkezindeydi. Yanındaki genç adamı önce eşi Onur Şan sananlar, daha sonra bu kişinin Sayan'ın oğlu Oğulcan olduğunu farkettiler.



Meraklı bakışlara aldırmadan oğluyla el ele alışveriş merkezinde gezen Sayan, "O benim değişmez sevgilim" der gibiydi. Oğlu gibi kot giyen Sayan'ın pantolonunun arkasındaki "Miki Maus" resmi ile "Baby" yazısı da dikkat çekti. Sayan, akşam da eşi Onur Şan'la birlikte Ece Meyhane'de eğlendi. Sayan, Aysun Kayacı polemeği ile ilgili soruları cevaplamazken bu sorular karşısında gülümseyip öpücük yollamakla yetindi.

