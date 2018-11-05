Seda Sayan'dan, Sıla ve Ahmet Kural yorumu

Şarkıcı Seda Sayan, oyuncu Ahmet Kural'ın müzisyen Sıla Gençoğlu'na fiziksel şiddet uygulamasıyla ilgili konuştu.

Kural ve Sıla'yı çok sevdiğini söyleyen Sayan, "Keşke böyle olmasaydı. Onların aşkına hayrandım. Şiddete hayır tabii ki" dedi.

Ne olmuştu?

Sıla, eski sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olmuş, ardından her iki taraftan ardı ardına açıklamalar gelmişti. Savcılık Sıla'nın şoförü de dahil 3 kişinin ifadesine başvurmuş, öte yandan Ahmet Kural'ın komşusunun Whatsap konuşması da dosyaya girmişti.

Sıla ifadesinde Kural'ın kendisini hem dövdüğünü hem de ölümle tehdit edildiğini belirtti. Sıla ifadesinde konuşmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirtirken tekme tokat dayak yediğini ve hakaretlere uğradığını ifade etti.

Sıla darp olayında Kural'ın küllük kullanmadığını söyleyerek o iddiayı yalanladı. İfadede Kural'ın elinde küllük olduğu sırada Sıla'ya "git buradan seni öldürürüm" dediği de yar aldı.