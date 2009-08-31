Seda Sayan'dan eğitime destek

Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası kapsamında şarkıcı Seda Sayan'ın, Tokat'ın Pazar ilçesinde yaptırdığı 18 derslikli lisenin 2009-2010 öğretim yılında hizmete açılacağı bildirildi.

Sanatçı Seda Sayan'ın yaptırdığı lisenin yapım işini yürüten inşaat firmasının sorumlu mühendisi Serkan Atsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşatta 15 günlük işlerinin kaldığını söyledi.

Geçen yıl okulun inşaatına başladıklarını belirten Atsızoğlu, ''Okulu 2009-2010 öğretim yılına yetiştirmiş durumdayız'' dedi.

Okulun Ramazan Bayramı'ndan sonra açılacağını ifade eden Atsızoğlu, ''Seda hanım da açılış yapmak üzere bayramdan sonra buraya gelecek. Pazar ilçesi için iyi bir eğitim desteği yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Ayşe Ak-Seda Sayan Çok Programlı Lisesi adıyla eğitim verecek olan 18 derslikli okulun inşaatıyla ilgili Seda Sayan'a bilgiyi menajerleri aracılığıyla verdiklerini ifade eden Atsızoğlu, şunları kaydetti:

''Menajerleri okul inşaatını geziyor ve fotoğraflarını çekiyoruz. İnşaatla ilgili her şeyden Seda hanımın bilgisi oluyor. İnşaat projesi, kendisinin fikri alındıktan sonra başlamıştı. Seda Sayan'ın yakınları da okul inşaatına gelerek bizden bilgi alıyor.''

