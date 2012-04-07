Seda Sayan'a 4 yıl hapis istemi

Ankaralı Turgut'a (Turgut Karataş), "O ş....sizin burada işi yok" dediği öne sürülen sanatçı Seda Sayan hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ece Erken’in sunduğu ‘Beyaz’ın Sultanı’ isimli programa konuk olan Ankaralı Turgut’a (Turgut Karataş), “O ş....sizin burada işi yok” dediği öne sürülen sanatçı Seda Sayan hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafında hazırlanan iddianameye göre, Sayan ile Karataş arasında önceye dayalı bir anlaşmazlık vardı. Savcılık, şikâyetçi Karataş’ın ifadesinde, Sayan’ın gücünü kullanarak kendisinin medyaya çıkışını kısıtlamaya çalıştığını iddia ettiğini belirtti. Şüpheli Sayan, hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde, İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.