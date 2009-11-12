'Seda Sayan sahnede bebeğini düşürdü'

Seda Sayan‘ın cuma günü yayınlanacak Yalnız Değilsiniz programına gazeteci Ali Eyüboğlu ile birlikte konuk olan Rahşan Gülcan, Seda Sayan'la yaptığı söyleşiyi yazdı. Sayan'ın sahnede bebeğini nasıl düşürdüğünü anlatttığı yazı şöyle:



Söz magazin gazeteciliğinden açılmışken Seda Sayan, “Gazeteciler beni sürekli ‘Farklı hastanelerde tüp bebek yaptırıyor’ diye yazıyorlar. Ama benim sağlığım yerinde ve çocuk sahibi olmak için başka tedaviler gerekiyor, onları yaptırıyorum” deyince işin aslı ortaya çıkmış oldu.



Sonra özel konuşmamızda işin detaylarını da anlattı. Meğerse Seda Sayan, eşi Onur Şan’dan bir çocuk sahibi olmak için yanıp tutuşuyormuş. Hatta geçen ocak ayında hamile kalmış. Ancak ne yazık ki bu hamileliği uzun sürmemiş ve şubat ayında Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserde sahnede düşürmüş bebeğini.



Konserin sonlarında durumu fark eden Sayan, sahneden indikten sonra kan içinde kalan tuvaletini küvette yıkamak zorunda kalmış. Bunun ardından rahminin duvarının karın zarına yapışık olduğu ve kistler oluştuğu ortaya çıkmış. Doktorları Altuğ Semih ile Prof. Semra Kahraman dört kez ameliyat etmiş Seda Sayan’ı. Şimdi kistler temizlenmiş ve doğal yollarla hamile kalması için bir sakınca yokmuş. Kadın sağlığı konusunda televizyon programında onlarca program yaparak kadınların bilinçlenmesine çalışan Sayan’ın kendi başına gelenleri de açık açık anlatması tam da televizyonda çizdiği karaktere uyuyor. Ne diyeyim Allah olmayanlara en hayırlısından birer evlat nasip etsin.

