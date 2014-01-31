Seda Sayan reklamı abarttı, RTÜK 650 bin lira ceza kesti



Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanal D'de yayımlanan ''Kaynana Gelin Seda'ya Gelin'' isimli yarışma programında yarışmacılara verilen hediyelerin markalarına aşırı vurgu yapıldığı gerekçesiyle 650 bin liralık ceza kesti.

RTÜK kaynakları, bu tür programlarda ürün yerleştirme çerçevesinde yapılan sponsor reklamlarının yasal olduğunu, ancak Seda Sayan'ın programında bunun abartılması nedeniyle ceza yönünden karar alındığını dile getirdi.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre RTÜK'ün Kanal D'ye Seda Sayan'ın programında; Profilo, Kütahya Porselen, Atlas, Casper, BİGOTTİ, YKM, Özdilek ve Doğtaş gibi firmalara ait ürünlerin aşırı vurgulanması nedeniyle ceza verdiği öğrenildi. RTÜK'ün bu kararı televizyonlarda hediye dağıtan yarışmalar için tartışma yaratacak bir nitelik kazandı.

Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı ''Kaynana Gelin Seda'ya Gelin'' adlı yarışma programında yapılan reklamlar RTÜK toplantısında değerlendirildi. Toplantı sonucunda hazırlanan raporda şu tespitler yer aldı:

''Kanal D yayın kuruluşunun rapora konu olan yayının ürün yerleştirme kapsamında değerlendirilmesi düşünülmüştür. Bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda ürünlere aşırı vurgu yapıldığı bu nedenle bu nedenle 6112 sayılı kanunun 13. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen 'Ürün yerleştirmenin medya hizmet sağlayıcısının editoryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerleştirmede ürün ve hizmetlerin satın alınması ve kiralanması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz. İzleyenler program başında sonunda ve reklam arası sonrasında program başladığında ürün yerleştirmenin varlığı hakkında bilgilendirilir' hükmünü ihlal ettiği kanaatine varılmıştır.''

Raporda yarışmanın yayımlandığı Kanal D'ye yaklaşık 650 bin lira para cezası kesilmesinin karara bağlandığı kaydedildi. Karara RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Ali Öztunç ile MHP kontenjanından seçilen üyesi Esat Çıplak muhalefet oyu kullandı. Ancak karar 2 ye karşı 5 oyla kabul edildi.